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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:15  13 апреля 2017 0

Нижнему Тагилу вернули элитное международное событие. ФОТО

Чемпионат мира по прыжкам с трамплина. Нижний Тагил, спорт, прыжки трамплин, лыжи
Отмена Кубка мира в Нижнем Тагиле была серьезным ударом по репутации областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловской области возвращают статусное международное событие — Кубок мира по прыжкам с трамплина среди мужчин, который запретили проводить в Нижнем Тагиле в сезоне 2016-2017. В предварительном календаре на новый сезон уральский город вновь числится площадкой крупных соревнований.

Кубок мира проходил в Нижнем Тагиле в 2014 и в 2015 годах на трамплинах комплекса «Аист». В 2016-м элитные соревнования были отменены в последний момент по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). Поводом для этого стала неготовность ветрозащиты на объекте, которая является гарантом безопасности для спортсменов, прыгающих с огромной высоты. Для региона это был удар по репутации. В итоге FIS разрешила провести в Тагиле Кубок мира только среди женщин.

В Сети появился предварительный календарь Кубка мира среди мужчин на сезон 2017-2018, в который вошел Нижний Тагил. Согласно документу, открытие соревнований пройдет 25—26 ноября в финском Куусамо и уже следующий этап (2-3 декабря) состоится в Тагиле, на самом большом трамплине HS134. Расписание опубликовал немецкий портал Berkutschi.

Нижнетагильский этап Кубка мира состоится в декабре 2017-го
Фото: Berkutschi

«Эти даты не являются окончательными, они еще должны быть подтверждены на календарной конференции Международной федерации лыжного спорта в конце мая в Портороже (в Словении). До этого возможны изменения календарей», — отмечается на сайте.

Ранее директор трамплинного комплекса Яков Миленький сообщал журналистам, что ветрозащита на объекте будет построена в течение лета 2017 года. Получить комментарий в администрации комплекса оперативно не удалось — журналисту агентства предложили позвонить после обеда. Также не удалось дозвониться до главы Федерации прыжков с трамплина Свердловской области Алексея Чеканова, который занимался строительством трамплинов.

Сергей Дианов
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