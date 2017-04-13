{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:13  13 апреля 2017 3

«Нас, как скот, вытаскивают на улицу». Студентов УрФУ заставляют эвакуироваться из общежития под угрозой выселения

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, ургу, улица куйбышева48, урфу, институт естественных наук, биофак, уральский федеральный университет
Студенты УрФУ жалуются на угрозы выселения из общежитийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентов УрФУ, живущих в общежитиях, обязывают участвовать в противопожарных учениях под угрозой выселения. Молодых людей заставляют в 7:50 утра выходить на улицу, чтобы отрепетировать возможную эвакуацию.

«Фестиваль „Общага и её веселая жизнь“ продолжает пополняться прекрасными работами! На этот раз обязательный репетиционный выход всех жильцов в 7:50 утра. Я, кстати, так и не смог заставить себя встать с кровати ради этого дебилизма (жду выселения). Вместе того, чтобы провести собрание, рассказать всем, как вести себя при пожаре, куда направляться, и вообще об основных правилах пожарной безопасности, они просто, как скот, вытаскивают всех на улицу. Не хватает только надзирателей с автоматами», — с возмущением написал на своей страничке в Facebook студент УрФУ Вадим Шихов.

Чтобы студенты принимали участие в мероприятии, руководство общежитий присылает им письма подобного характера: «Если вы проспите и проигнорируете, вам это грозит выселением и попаданием в черный список на следующий учебный год. Так как приказ ректора. Надеюсь, у вас все получится», — сказано в сообщении студентам.

В пресс-службе УрФУ отметили, что наказаний за отсутствие на противопожарных учениях нет. «Есть приказ ректора о проведении месячника пожарной безопасности. Там никаких санкций не прописано. Противопожарные учения мы проводим, студентам объясняют, как вести себя при пожаре», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию начальник пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров