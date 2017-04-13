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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:52  13 апреля 2017 7

Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, мерседес бенц, небо, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Мерседес оказался в тройкеФото: pixabay.com © URA.RU

Ведущие российские эксперты рассказали о самых безопасных автомобилях, на которых удобно ездить по дорогам России. Преимущество оказалось на стороне европейских производителей.

По мнению специалиста Елены Лисовской, самым надежным автомобилем является Volvo, на втором месте оказался Mercedes, далее — BMW и Porsche.

С ней согласен коллега Виктор Пак, утверждающий, что Volvo действительно на данный момент является самой надежной маркой на мировом и российском автомобильных рынках, заняв эту позицию еще в начале 1990-х годов, пишет агентство Nation News. Пак дополнил список двумя собственными предпочтениями, выделив марки Audi и Toyota.

По мнению независимого автоэксперта Андрея Осипова, самым безопасным автомобилем сегодня можно назвать Volvo ХС60, у которого появилась система автоматического торможения при обнаружении препятствия.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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