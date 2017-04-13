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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:45  13 апреля 2017 0

Срочно! Бывший глава Марий Эл задержан за взятку

Маркелова совсем недавно отправили в отставкуФото: Михаил Метцель/ТАСС

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом стало известно от его адвоката.

Сейчас проводятся следственные действия в московской квартире дочери бывшего руководителя республики и в доме его супруги, пишет ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Леонида Маркелова неделю назад с формулировкой «по собственному желанию». Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с января 2001 года. На очередной срок был избран 3 сентября 2015 года и формально должен был работать до 2020 года.

Главой Республики Марий Эл назначен Александр Евстифеев, ранее бывший заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе.

Маркелов, напомним, широко прославился в общероссийской повестке после того, как в сентябре 2015 года, незадолго до выборов, пообещал жителям села, устроившим ему плохой прием, перекопать дорогу.

Наталия Вершинина
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