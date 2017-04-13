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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
13:10  13 апреля 2017 0

Следователи занялись челябинцем, избившим женщину-врача

Клипарт, кулак, детское насилие
Буйный отец-собаковод не стеснялся запугивать доктора при полицейскихФото: depositphotos.com © URA.RU

Избиением участкового врача, пришедшего на дом к пациентке, заинтересовались следователи. У женщины-терапевта зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области.

ЧП произошло на северо-западе Челябинска 10 апреля. Пришедшая на вызов к заболевшей студентке Анастасия Нефедова попросила ее отца убрать огромную собаку, перегородившую коридор. Тот заявил, что алабай не кусается, а затем набросился на повторившую просьбу женщину-врача.

Та, отброшенная сильным ударом в грудь, ударилась о стальную дверь. Затем разъяренный любитель собак выбросил ее на лестничную площадку, ударив той же дверью по голове. Все это сопровождалось угрозами, на которые агрессор не скупился и в присутствии вызванных врачом полицейских.

Женщина нашла в себе силы обойти оставшихся больных, лишь на следующий день написав рапорт на имя главврача городской больницы №5, в которой работает. Сейчас она находится на больничном.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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