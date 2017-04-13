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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:27  13 апреля 2017 0

Общество глухих требует пересмотра дела матери, у которой отобрали детей

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , московский городской суд, фемида
Суд забрал у многодетной матери-инвалида детей после того, как ее бросил мужФото: Антон Белицкий © URA.RU

Общество глухих создало комиссию по разбирательству в деле многодетной матери из Алапаевска. В комиссию приглашены представители прокуратуры, администрации города, уполномоченного по правам человека в Свердловской области и СМИ.

В Свердловском филиале Всероссийского общества глухих заявили о создании комиссии по делу глухонемой многодетной матери Оксаны Белобородовой, у которой забрали семерых детей в приют. В управлении соцполитики Алапаевска обосновали решение отобрать детей тем, что женщина пьет.

«Общество глухих обеспокоено нарушением прав инвалида по слуху, в том числе права на доступную среду, на доступ к информации. Почему не был предоставлен сурдопереводчик на судебный процесс?» — заявили «URA.RU» в обществе глухих. В пятницу, 14 апреля, комиссия выедет в управление социальной политики по городу Алапаевску.

Чиновники не видят в случившемся дискриминации, они утверждают, что Белобородова умеет читать по губам, а также воспринимает печатный текст, а потому сурдопереводчик ей был не нужен.

Александр Лукманов
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