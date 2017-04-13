Пермского пранкера будут судить за шантаж судей и чиновников

13:04 13 апреля 2017 1

Сергей Давыдов звонил госслужащим с неудобными вопросами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми перед судом предстанет известный пранкер Сергей Давыдов, который звонил чиновникам и судьям и задавал им провокационные вопросы. Записи разговоров он выкладывал в Интернет.

Пранкер и его знакомый, личность которого не смогли установить правоохранители, с 2014 по 2016 год звонили чиновникам и судьям. Например, однажды Сергей Давыдов представился заместителем главы Перми и позвонил начальнику районного отдела образования. Он попросил помочь получить путевки в детский сад. Разговор был записан на диктофон и выложен в соцсети. В комментариях к посту он привел «содержащие заведомо ложные и позорящие репутацию чиновника сведения», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. За то, чтобы вся информация была удалена, он потребовал от начальника районного отдела образования 100 тысяч рублей.

Аналогичная история произошла с одним из судей. Давыдов позвонил ему и попросил удовлетворить одну из жалоб. Разговор был также размещен в Интернете.

В отношении пранкера возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «клевета» и «воспрепятствование осуществлению правосудия». Дело направлено в суд.

Сергей Давыдов уже был судим за подобные звонки. В июне 2014 года ему присудили штраф в размере 180 тысяч рублей.