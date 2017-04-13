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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
13:20  13 апреля 2017 5

Курганцев возмутила набитая коту-сфинксу татуировка. Мнение ветеринара: «Очень даже мило». ФОТО

Татуировкой заинтересовались полицейскиефото: группа "Черный список Курган" во "Вконтакте"

В курганских пабликах не утихает спор о татуировке, которую набили в одном из городских салонов на кота породы сфинкс. Одни горожане негодуют и требуют наказать владельца кота и мастера тату за мучения животного, другие считают, что ничего криминального в этом нет.

Татуировкой годовалого кота Лелика уже заинтересовалась полиция. «Мы зарегистрировали этот факт, в настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД города Кургана. — С жалобой по данному факту в полицию никто не обращался».

Как рассказал «URA.RU» ветврач с 13-летним стажем Елена Татамирова, процедура проводилась коту под наркозом. «Наркоз был подобран импортный, строго по весу животного для кастрации. После этого коту сделали татуировку под моим присмотром, — пояснила Елена, — Вообще кожа у кошек намного плотнее, чем у людей, но очень подвижная. Бывает даже очень сложно проткнуть иглой (сделать инъекцию). Это объяснить просто — кошка — территориальный хищник, драться, кусаться и царапаться для них — норма жизни, поэтому природа наградила их такой защитой».

Кота Лелика Елена когда-то спасла от усыпления. «Хозяйка принесла котят с воспалением глаз. Все выздоровели, кроме одного — Лелик ослеп. И женщина решила его усыпить, а я не дала. Потребовалось четыре месяца лечения, теперь кот здоров, как бык», — рассказала Елена, — Для меня верх жестокости, когда приносят усыплять здоровых животных, а тату под наркозом — это очень даже мило».

Семья с котом Леликом проживает по соседству с ветеринаром. Елена утверждает, что животное здорово. Шумиху, по мнению Елены Татамировой, раздувают мнимые зоозащитники, «которые не смыслят в боли животных», а также конкуренты тату-салона.

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Татуировка состоит из надписи «Какая любовь — такие и бабочки» и изображения ножа фото: группа «Черный список Курган» во «ВКонтакте»

Анна Бояркина
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