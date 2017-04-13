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13 апреля 2017
12:58  13 апреля 2017 4

Бывший губернатор Челябинской области объявлен в розыск

Юревич подает документы на праймериз. Челябинск., юревич михаил
По словам адвокатов, Юревич находится на леченииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Бывшего губернатора Михаила Юревича объявили в розыск после того, как экс-чиновник не явился на допрос, который должен был состояться 10 апреля в Следственном комитете в Екатеринбурге.

О том, что Юревич объявлен в розыск, пишет Life. Как ранее сообщало «URA.RU», через представителей экс-губернатора, являющиегося фигурантом уголовного дела о получении взятки, он предоставил следователям документы о состоянии своего здоровья, которое помешало ему приехать на допрос. Адвокат Юревича Игорь Трунов в разговоре с «URA.RU» уточнял, что экс-губернатор переехал для лечения из Израиля в Лондон.

«Зарубежные врачи не отпускают Михаила Валерьевича по состоянию здоровья. Медики выдали справку о необходимости дополнительных исследований у онкогематолога», — говорил Трунов, отмечая, что лечение, по прогнозу врачей, займет минимум месяц. «Поэтому мы будем ходатайствовать о переносе допроса», — добавлял адвокат.

Ожидается, что сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича. Затем силовики будут вправе объявить экс-губернатора в международный розыск. Юревич, по официальной информации своих адвокатов, в последнее время проходил лечение в Израиле.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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