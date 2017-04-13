Миллиардер Виктор Вексельберг собирается в Пермь

13:37 13 апреля 2017 0

Виктор Вексельберг посмотрит, как живут пермяки при новом губернаторе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент фонда «Сколково» и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг посетит Пермь. Как стало известно «URA.RU» от источника, близкого к властям региона, бизнесмен прилетит на баскетбол.

Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг планирует посетить Пермь 22 апреля. Однако визит пока не подтвержден. Приезд миллиардера планируется в связи с суперфиналом школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Состоится ли встреча бизнесмена с властями региона и, в частности, временно исполняющим обязанности губернатора Максимом Решетниковым, информации пока нет.

Последний раз Виктор Вексельберг приезжал в Пермь 11 октября прошлого года, а до того — в сентябре 2006 года. В ходе последнего визита в компании гендиректора «Кортрос-Пермь», депутата Заксобрания Николая Зуева бизнесмен осмотрел площадки строящихся жилых комплексов «Астра» и «Гулливер», посетил школу №9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла. На площадке «Гулливера» в мае 2018 года будет открыт памятник актеру Георгию Буркову в честь 85-й годовщины со дня рождения артиста.