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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:40  13 апреля 2017 0

В мэры свердловского города выдвинулись действующий глава, пенсионер и домохозяйка

Закрытое совещание ЕР по выборам в Госдуму: сбор участников. Екатеринбург, герасименко владимир
Владимир Герасименко пошел на второй срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арамили завершилось выдвижение кандидатов для участия в конкурсе на пост главы города. Как сообщили «URA.RU» в мэрии, о желании занять этот пост заявили 11 кандидатов.

Среди претендентов на победу действующий мэр Владимир Герасименко — он сдал документы последним. Его конкурентами станут помощник проректора Уральского государственного горного университета Дмитрий Варчак, начальник отделения ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» Сергей Кощеев, пенсионер Александр Ширшов, заместитель главврача областного центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин, начальник группы технического контроля инженерно-авиационной службы ЗАО «Авиакомпания „Уктус“» Андрей Маркелов, исполнительный директор «ЛПХ „Фермер“» Валерий Молоков и домохозяйка Татьяна Шикова.

Особо из числа кандидатов эксперты выделяют директора коммунального хозяйства «Сысертское» Виталия Никитенко, начальника Управления соцполитики по Сысертскому району Сергея Кожевникова, заместителя главы Арамили Александра Мельникова. Каждый из них представляет свою группу влияния в муниципалитете и правительстве области.

С 13 по 26 апреля конкурсная комиссия изучит представленные кандидатами документы. 18 мая конкурсанты начнут проходить личные испытания.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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