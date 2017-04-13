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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
14:18  13 апреля 2017 0

Сбежавшим малолетним преступникам в ХМАО помогают скрываться от полиции

Вечер памяти жертв теракта в Питере, Манежная площадь. Москва, полицейский, девушки, весна
Полиция не может найти сбежавших из спецшколы подростковФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Югре уже почти неделю не могут поймать двух воспитанников закрытой спецшколы для малолетних преступников. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

В Сургуте поиски ведут сотрудники отделов по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. Ориентировки получили полицейские близлежащих городов и районов, но в дежурную часть поступают сообщения, что подростков видели именно в Сургуте. По версии полицейских, сбежавшим помогают скрываться от правоохранителей.

Новость по теме
Воспитанники югорской спецшколы, где пытали и насиловали детей, совершили побег. ФОТО

Двое воспитанников скандально известной сургутской спецшколы совершили побег в начале апреля во время соревнований по греко-римской борьбе. Подростки смогли покинуть спортивный центр, когда сопровождающие отвлеклись на поздравления с победой тренера воспитанников спецшколы, который и сам принимал участие в турнире. Сбежали 15-летний сургутянин Юрий Петлин и 14-летний уроженец Нижневартовска Кирилл Мировский.

В 2015 году воспитанники учреждения дважды устраивали массовый побег — один раз они даже устроили бунт в стенах спецшколы. Известно, что один из находящихся в розыске подростков уже покидал территорию спецучреждения для малолетних преступников.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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