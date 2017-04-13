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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:30  13 апреля 2017 0

В России частично разблокировали PornHub

Сиськи. Челябинск., сиськи, грудь
Пользователи вновь могут качать взрослый контентФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Порносервис Pornhub вновь доступен пользователям Интернета в России, несмотря на то, что его заблокировали в сентябре прошлого года. Как выяснилось, международная версия ресурса открывается с российских IP-адресов.

Сейчас при попытке зайти на российскую версию Pornhub браузер предлагает пользователям перейти на rt.pornhub.com.

Ранее федеральное надзорное ведомство блокировало обе версии для пользователей Рунета. Поводом для этого стало решение суда, пишет «Медуза».

Лев Истомин
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