Полсотни дальнобойщиков высказали Ройзману свои претензии

13:51 13 апреля 2017 3

Протестующие против системы «Платона» дальнобойщики встретились с мэром Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В четверг, 13 апреля, протестующие против системы «Платон» дальнобойщики пришли по приглашению мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в администрацию города, чтобы обсудить возможности решения проблемы.

На встречу пришли около 50 водителей большегрузов и региональных представителей объединения перевозчиков в России, но требование было одно — отменить «Платон» и снизить стоимость топлива.

«Платону» платят не только дальнобойщики, а абсолютно все граждане России. Даже те, у кого нет автомобиля. Взимая плату за проезд по федеральным трассам, власти создают существенную финансовую нагрузку на бизнес, но в итоге все отражается на цене тех или иных продуктов», — пояснил мэру координатор свердловского отделения Объединения перевозчиков России Наиль Нигаматуллин.

Рост стоимости потребительской корзины, к слову, не единственное, что беспокоит дальнобойщиков в этом вопросе. Система «Платон», по их предположению, направлена на монополизацию рынка перевозок в стране. В качестве аргументов они привели пример с автоматическим весовым контролем. Согласно федеральному закону, допускается нагрузка в размере 25 тонн на три оси и 44 тонны на шесть осей. За превышение допустимого веса компанию ждет штраф от 140 до 500 тысяч рублей.

«Весы, которые монтируют в дорожное полотно, имеют погрешность до 20%. При этом, что важно, оценка веса происходит автоматически, полностью отсутствует человеческий фактор. Неудачная загрузка фуры и погрешность измерительного устройства обеспечивают тебе огромный штраф, который уже не обжаловать. А даже тот минимум, 140 тысяч рублей — это серьезный удар по небольшим транспортным предприятиям. Такое ощущение, что нас пытаются выдавить с рынка», — добавил Нигаматуллин.

1/4 На встречу с Ройзманом пришло полсотни дальнобойщиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще больше масла в огонь подливает грядущее увеличение тарифов «Платона». Если сейчас водителям большегрузов приходится платить 1,53 рубля за километр езды по федеральной трассе, то уже с 15 апреля этот ценник вырастет на 25%.

«За километр нам придется платить почти 2 рубля, в то время как водитель за то же расстояние получает 4. Справедливо? Думаю, нет», — заметил один из участников встречи. К слову, по признанию дальнобойщиков, они готовы платить за пользование федеральными трассами, если власти приведут их в порядок: «Я бы без раздумий заплатил, если бы был уверен, что за определенное количество времени я проеду, к примеру, 700 километров по хорошему полотну и не пробью шину. Но сегодня этой уверенности нет, качество дорог оставляет желать лучшего».

Временами переговоры обретали некоторую стихийность, перетекая в разговор об общемировой несправедливости. Высказаться хотели практически все, но углубляться во все нюансы, связанные и с «Платоном», и с экономическими реалиями в стране, не стали. Тем не менее в список требований дальнобойщики включили снижение стоимости топлива. По их словам, в стране нет фиксированного ценника на дизельное топливо: в одном регионе литр может стоить 29 рублей, в другом (например, на Ямале) — около 60.

По итогу встречи Евгений Ройзман пообещал гостям передать их требования в своем обращении в Госдуму, на имя премьер-министра Дмитрия Медведева и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Последней мэр намерен еще и позвонить в конце рабочего дня.

27 марта дальнобойщики начали выражать протест против повышения тарифов «Платона», который предусматривает плату за проезд по федеральным трассам для большегрузов. Большинство профсоюзов отказалось от участия в акции после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса заявил о решении снизить ранее запланированный тариф. Ранее заявлялось, что сборы от «Платона» пойдут на ремонт дорог.