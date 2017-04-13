{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
13:36  13 апреля 2017 0

Адвокаты объявленного в розыск Юревича готовят жалобу

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Экс-губернатора могут арестовать заочноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
все новости сюжета

Экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, не явившегося 10 апреля на допрос в четвертое следственного управление СК РФ по УрФО в Екатеринбурге, объявили в розыск, сообщает Life. В пресс-службе СК РФ по УрФО эту информацию не опровергают и не подтверждают. «Все официальные комментарии только с сайта СК РФ», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь четвертого следственного управления Эрнест Кочетков.

На момент публикации на сайте Следственного комитета России сообщений о розыске Юревича нет. По данным Life, следствие готовится внести в суд ходатайство о заочном аресте бывшего главы региона. «Мы уже посмотрели на сайте СКР — никакого заявления по этому поводу там нет. Каких-то других извещений мы также не получали. До тех пор, пока не появится официальной информации, мы воздержимся от комментариев», — заявил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева.

«В этой ситуации мы пока можем лишь подать жалобу на Life, который распространил ложную информацию. У юристов, представляющих интересы Михаила Валериевича, нет никаких данных об объявлении его в розыск», — заявил «URA.RU» адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов.

Трунов также представляет интересы бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, задержанного 13 апреля по подозрению в получении взятки.

Адвокаты Михаила Юревича ранее заявляли, что экс-губернатор не мог явиться на допрос, хотя планировал, из-за проблем со здоровьем. По рекомендации врачей он выехал из Израиля, где проходил лечение, в Лондон, для консультации у онкогематолога. Эксперты оценили отъезд Юревича в столицу Великобритании как политическую эмиграцию.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров