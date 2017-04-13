{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:43  13 апреля 2017 4

ЕСПЧ обязал Россию выплатить три миллиона евро семьям погибших в Беслане

1 сентября на руинах бесланской школы №1. Беслан
Трагедия унесла жизни сотен человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейский суд по правам человека обязал выплатить пострадавшим от теракта в Беслане, который произошел в начале сентября 2004 года, сумму в 2,9 млн евро.

Решение уже опубликовано на сайте суда, пишет «Национальное агентство новостей». Страсбургский суд пришел к выводу, что Россия нарушила в отношении жертв теракта право на жизнь и эффективные средства правовой защиты. Власти, по мнению суда, не смогли свести риски для заложников к минимуму, что стало следствием плохой координации и разночтений при проведении спецоперации.

Решение вынесено по семи поданным в 2008—2011 годам жалобам от имени 447 человек. Суд принял решение и о компенсации 88 тыс. евро судебных расходов, добавляет RT.

Боевики захватили бесланскую школу №1 1 в сентябре 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в здании школы 1128 человек. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров