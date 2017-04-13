14:09 13 апреля 2017 0

Михаил Сердюк утверждает, что партия эсэров продолжает свою работу в ХМАО-Югре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в ХМАО-Югре Михаил Сердюк опроверг информацию о закрытии ячейки в автономном округе. Заявление бывшего однопартийца Антона Пантина, сообщившего о роспуске политической организации, Сердюк назвал «выплесками обиженного неудачника». Об этом парламентарий заявил в разговоре с «URA.RU» в четверг, 13 апреля.

«Аппарат партии работает. После выборов мы встречаемся с избирателями. Если один обиженный неудачник считает, что мир остановился — далеко не факт, что это видение объективно. Не надо свой эгоцентризм возводить в центр событий. С каждым следующим выплеском я все лучше понимаю главу Югорска Раиса Салахова. И в чем-то соглашаюсь с его словами [ранее Салахов якобы назвал Пантина „дураком“ или „придурком“]. Партия дала человеку возможность попасть в думу от „Справедливой России“, а он теперь так себя ведет. Получив мандат, человек не стал взрослее», — комментирует Сердюк.

Ранее депутат городского собрания Югорска Антон Пантин заявил, что аппарат регионального отделения «Справедливой России» в ХМАО прекратил свою работу. По словам народного избранника, он несколько месяцев пытается передать в окружное отделение эсеров документы о выходе из партии 25 человек, акт сверки и текст открытого обращения на имя глав политической организации. Как говорит депутат, в итоге ему пришлось отправить заказное письмо в Москву на имя Сергея Миронова.

Пантин покинул «Справедливую Россию» в декабре 2016 года. Вместе с ним из партии вышли все члены отделения в Югорске. Муниципальный депутат обвиняет Михаила Сердюка в провале предвыборной кампании, по итогам которой эсеры получили только одно место в Думе ХМАО, потеряв мандат Госдумы и ряд кресел в муниципальных и окружном собраниях.