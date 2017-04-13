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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:49  13 апреля 2017 1

Террористы ИГИЛ изнасиловали и запытали до смерти женщин и детей в Алеппо

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Боевики убили всех попавших в пленФото: pixabay.com

Группа террористов оппозиции из ИГИЛ* 12 апреля атаковала мирный квартал Алеппо, захватив в заложники семью из семи человек. Среди пленных оказали женщины и дети трех и семи лет.

Позже правительственным войскам удалось выбить террористов из города, однако вместо живых заложников солдаты нашли лишь истерзанные тела мирных жителей города, пишет «Федеральное агентство новостей».

Позже судмедэксперты сообщили, что перед смертью все заложников изощренно пытали, а также насиловали.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России решением Верховного суда) при помощи фугаса, заложенного на проезжей части трассы, уничтожили троих детей к востоку от города Манбидж.

Лев Истомин
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