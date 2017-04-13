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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
14:14  13 апреля 2017 0

«Нелегально продавать алкоголь проще и выгоднее». Зауральские депутаты хотят изменить закон

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., водка, контрофакт, коробки со спиртным, конфискованный алкоголь
Контрабандный алкоголь можно купить втрое дешевлеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ужесточение правил продажи алкоголя вынуждает продавцов в Зауралье уходить в тень. С 2011 года количество лицензий, выданных на продажу алкоголя, уменьшилось в 2,5 раза, об этом на заседании комитета по экономике областной Думы рассказал представитель департамента экономики регионального правительства, передает корреспондент «URA.RU».

Начальник управления развития рыночной инфраструктуры правительства Курганской области Дмитрий Комогоров доложил, что в настоящий момент в области выдано 276 лицензий на продажу алкоголя, по сравнению с прошлым годом число уменьшилось на 25%. В этом специалисты винят ужесточение законодательства. «Входной билет на этот рынок стоит 200 тысяч рублей, а наказание за незаконную продажу алкоголя — 2-2,5 тысячи», — отметил он. Депутаты согласились с тем, что гораздо выгоднее торговать алкоголем нелегально. По мнению Дмитрия Комогорова, единственный выход — значительно ужесточить наказание за сбыт нелегального спиртного.

Руководитель комитета Евгений Кафеев отметил, что необходимо работать и над снижением требований к сельским магазинам. «Сегодня крупная сеть из 150 магазинов платит за лицензию 60 тысяч и магазин в деревне должен платить те же деньги», — подчеркнул депутат. Он напомнил, что к проблеме активно подключился депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и есть надежда, что законодатели прислушаются к мнению региональных коллег.

В зауральском департаменте экономики готовы разработать необходимые поправки и надеются, что их поддержат коллеги из соседних областей. «В Тюмени и Челябинске те же проблемы», — отметил Дмитрий Комогоров.

В завершение обсуждения депутаты вспомнили о тройном убийстве в Петухово, которое случилось также из-за нелегальной торговли спиртным. Бывшего сотрудника УВД, поставлявшего казахский алкоголь, и членов его семьи убил его партнер по бизнесу.

Татьяна Жаткина
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