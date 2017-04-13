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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:07  13 апреля 2017 2

Россия докажет непричастность Асада к химатаке в Идлибе

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии, сирийские демонстранты
Россия проводит собственное расследование в СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия готовит доказательную базу о непричастности президента Сирии Башара Асада к уничтожению мирного населения при помощи химического оружия. Об этом сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Политик рассказал, что российская сторона самостоятельно занимается сбором всех доказательств невиновности сирийского лидера, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее две версии химической атаки жителей Сирии озвучил президент России Владимир Путин, предположивший, что атака могла произойти из-за попадания сирийской авиации в подпольный цех боевиков либо это постановка.

Лев Истомин
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