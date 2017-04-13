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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:22  13 апреля 2017 3

Украина назвала условие участия в «Евровидении»

Специально для конкурса разработали уникальную эмблемуФото: Eurovision.TV
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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МИД Украины выступил с заявлением, что единственным условием участия в песенном конкурсе «Евровидение» является уважение к законам страны. Сообщение появилось в официальном аккаунте ведомства в сети микроблогов Twitter.

Киев пообещал всем участникам мероприятия обеспечить равные условия, передает «Национальная служба новостей». На изображении, прикрепленном к твиту, особо подчеркивается, что именно нарушение законов Украины стало поводом для запрета российской участнице Юлии Самойловой на посещение Киева.

Ранее СБУ закрыла российской участнице конкурса Юлии Самойловой въезд в Киев из-за того, что в 2015 году она принимала участие в музыкальном фестивале в Крыму. При этом организатор конкурса, Европейский вещательный союз, неоднократно говорил о том, что сделает все, чтобы Россия приняла участие в «Евровидении».

Лев Истомин
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