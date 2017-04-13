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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:38  13 апреля 2017 0

Уральских таксистов оставили без денег после бойкотов

Зимний Екатеринбург, общественный транспорт, яндекс такси
Свердловские таксисты нашли новый повод для критики онлайн-сервисаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские таксисты возмущены изменениями в правилах работы «Яндекс.Такси». По словам водителей, из-за новой системы оценки заказов они стали меньше зарабатывать и теряют рейтинги. В самой компании уверяют, что тщательно продумали обновления.

С 11 апреля сервис «Яндекс. Такси» ввел фиксированные цены на поездки. Если раньше стоимость зависела от времени в пути, то теперь пассажир сразу знает, сколько заплатит, вне зависимости от пробок на дорогах и других препятствий. Примечательно, что изменения произошли на фоне заявлений таксистов, недовольных низким заработком.

Мужина, работающий в «Яндекс. Такси», в беседе с «URA.RU» заявил, что теперь водители будут зарабатывать еще меньше. «То, что они сделали, ужасно. Мы и так работали за копейки, а теперь, если клиент попросит отклониться от маршрута или я встану в пробку, цена заказа не изменится. А своего времени я потрачу больше. Что называется, допротестовались», — сказал таксист «URA.RU», имея в виду бойкоты водителей 27 марта.

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Автолюбители также жалуются на недоработки, которые могут ударить по кошельку водителей. «Стало очень неудобно. Когда пассажир просит заехать куда-то, мы, чтобы не терять деньги, просим поменять пункт назначения, а потом выбрать новый. Однако, когда мы подъезжаем к первому адресу, тут же появляются новые заказы. Если мы от них отказываемся, у нас падает рейтинг. Чем он ниже, тем хуже заказы мы получаем», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Яндекс. Такси» «URA.RU» прокомментировали жалобы таксистов: «До запуска мы несколько месяцев тестировали фиксированные цены на поездки в „Яндекс.Такси“ в нескольких городах. Мы внесли некоторые изменения в мотивационную программу для водителей. Благодаря этим шагам после введения фиксированных цен на поездки, водители сохраняют свой заработок, им выгодно возить пассажиров по заказам „Яндекс.Такси“».

«Яндекс.Такси» работает более чем в 50 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, на Украине, в Армении и Грузии. В общей сложности к сервису подключено 120 тысяч машин из 1200 таксопарков и диспетчерских.

Сергей Дианов
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