Дубровский просит Кондратьева разобраться с челябинскими чиновникамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву направлены материалы аудита деятельности комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска (КУиЗО). По двум эпизодам может быть возбуждено уголовное дело, фигурантами которого должны стать чиновники, продавшие по дешевке два крупных земельных участка, а также коммерсанты, купившие землю. Аудит проводился по поручению губернатора Бориса Дубровского. Глава региона дал указание направить материалы в прокуратуру.
Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, речь идет об участках в Металлургическом и Центральном районах города. Сделки были оформлены в 2016 году. В Металлургическом районе, на улице Электростальской, участок площадью свыше 7 тыс. кв. метров выкупило у муниципалитета ООО «Еврострой» за 1,25 млн рублей. В то время как кадастровая стоимость участка превышала 16,5 млн рублей. В Центральном районе ООО «Дом-универсал» получило от КУиЗО участок в 2,3 тыс. кв. метров за 1,2 млн рублей. Кадастровая стоимость земли с учетом местоположения в центре города, составляет 16 млн рублей. Оба участка были реализованы без торгов, по самым льготным ставкам. Ущерб городскому бюджету, как считают аудиторы, превысил 30 млн рублей.
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Фирмы «Еврострой» и «Дом-универсал» аффилированы между собой, у них общие учредители. На Электростальской уже началось строительство нового микрорайона, дан старт продажам. Строительство ведет третья фирма, не связанная с теми, что выкупили у муниципалитета земли.
«Власти заинтересованы в том, чтобы пресекать все нарушения, связанные с земельными вопросами, и готовы оказывать содействия правоохранительным органам. Тем более когда речь идет о нанесении крупного ущерба бюджету», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов.
Начальник Главного контрольного управления правительства области Дмитрий Агеев, чьи аудиторы проводили проверку, от комментариев отказался.
«Еврострой» и «Дом-универсал» также имеют отношение к землям коттеджного поселка «Лесной остров» в Сосновском районе.Фирма «Дом-Универсал» (учредители — Юрий Валеев, Нахип Нигматов и Светлана Сырвачева) незаконно без торгов получила в аренду 40 гектаров земли для сельскохозяйственной деятельности. Однако затем эти участки перевели в категорию «земли населенных пунктов». Право их аренды несколько раз перепродавалось. В итоге они были выкуплены у муниципалитета за 1 млн рублей при кадастровой стоимости 103 млн рублей. Более того, чиновники Сосновского района даже списали долг за аренду земли. Это вскрылось после ревизии, проведенной Контрольно-счетной палатой региона, и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Также расследуется уголовное дело по факту продажи земли чиновниками КУиЗО в Калининском районе, где ущерб бюджету составил 21 млн рублей. Участок приобрело ООО «Инвестдевелопмент».