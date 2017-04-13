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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:32  13 апреля 2017 0

Двухлетний мальчик погиб под колесами поезда на Урале

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, электричка, железная дорога, депо, пригородные поезда, ржд, станция екатеринбург пассажирский, российские железные дороги
Услышав гудок машиниста, мальчик сам побежал под колеса локомотиваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двухлетнего ребенка сбил поезд под Екатеринбургом. Услышав сигнал машиниста, малыш растерялся и сам побежал под поезд.

Товарный состав насмерть сбил двухлетнего мальчика в районе остановки «Палкино» на железнодорожном перегоне Северка — Сортировочный. ЧП произошло несколько часов назад, сегодня, 13 апреля.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе самых опытных сотрудников для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщил „URA.RU“ Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР. — По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение».

Уже известно, что двухлетний ребенок почему-то играл на железнодорожных путях. Машинист поезда, заметив ребенка, подал звуковой сигнал, услышав который мальчик испугался и побежал навстречу поезду. Предстоит выяснить, где в этот момент находились его родители, почему ребенок играл на рельсах.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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