На главном экономическом форуме ХМАО рассказали, как привлечь деньги в Югру

15:46 13 апреля 2017 0

Энергетики подсказали участникам промышленного форума ХМАО, как увеличить рост инвестиций в регион Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев принял участие в «Югорском промышленном форуме—2017», где обсуждается упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе компании.

На круглом столе «Эффективные сервисы для развития ЖКХ Югры» говорили про технологии, подходы и внедряемые системы в коммунальной сфере. Директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев выступил с докладом о технологическом присоединении новых объектов, в том числе и промышленных, к электросетям компании. Доступность сетевой инфраструктуры является одним из ключевых показателей условий ведения бизнеса, а значит, и инвестиционной привлекательности региона, обеспечивает поступления в бюджеты всех уровней, позволяет региону динамично развиваться во всех отраслях.

На примере компании«ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев рассказал о мероприятиях, реализуемых электросетевыми компаниями. Одним из первых стало создание электронного сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте компании, который предоставляет возможность потребителю, физическому лицу или юридическому, сделать заявку через интернет.

Директор «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев Фото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

«В настоящее время всего 3% потребителей используют этот сервис и потому потенциал его развития большой. Эта средняя цифра по округу, пока небольшая, но правительство перед нами такую задачу поставило, и мы ее выполняем. Большинство заявителей, тем более, если речь идет о большом или промышленном объекте, по-прежнему доверяют бумаге и предпочитают отправлять документы по почте, либо лично приходить в компанию» — рассказал директор предприятия. По его словам, также на сайте есть возможность отслеживания текущего статуса заявки и калькулятор, который показывает стоимость услуги.

Сроки выполнения мероприятий в рамках договора техприсоединения — следующий важный момент, и они зависят от расположения объекта. В случае, если его нужно подключить к уже построенной сетевой инфраструктуре, сроки одни, поскольку необходимо только подписать договор и выполнить минимум работ. Если подключение объекта предполагает строительство новых сетей, установку трансформаторных подстанций, то сроки совсем другие, в отдельных случаях — больше года. Все это объясняется объективными причинами проведением конкурсных мероприятий в рамках законодательства России.

Компания «ЮТЭК-Региональные сети», чтобы сократить сроки подключения, использует практику заключения договоров не на каждый отдельный проект, а на заключение рамочных договоров на длительный срок, в течение которого будет выполнено несколько проектов. Помимо этого, компания «ЮТЭК-РС» реализует определенную часть работ собственными силами без привлечения подрядчиков, поскольку имеет проектный отдел, строительно-монтажный участок, отдел сопровождения технологического присоединения и собственный материальный запас основных средств, позволяющий приступать к небольшим проектам незамедлительно.

Фото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

Максим Медведев также рассказал участникам промышленного форума об оценке эффективности подключения к сетям, критериями которой являются и скорость техприсоединения, и стоимость, и профессионализм сотрудников компании, вовлеченных в процесс. «Отдельно хочу отметить, что сотрудники компании „ЮТЭК-РС“ с момента создания технического задания на строительство электросетевого объекта очень тесно взаимодействуют с уполномоченными специалистами администраций муниципальных образований, и эта работа у нас отлажена», — рассказал директор «ЮТЭК-РС».

По словам Максима Медведева компания сумела быстро адаптироваться к необходимости импортозамещения. Сегодня «ЮТЭК-РС» сотрудничает с ведущими российскими производителями соседних регионов, поэтому проволочек с поставками оборудования нет. Директор компании также отметил важность синхронизации строительства и реконструкции электросетевых объектов с территориальными планами развития каждого муниципального образования.

«Это фундаментальная задача и работы в этом направлении еще много. Она позволяет нам видеть в каком направлении будет развиваться город или поселок в ближайшем будущем, где планируется интенсивная жилая застройка или возведение важных социально-значимых объектов. В этом случае мы может заблаговременно приступить к проектированию, поиску наиболее рациональных решений и как следствие, создать доступную электросетевую среду в оптимальные сроки», — подытожил Максим Медведев.