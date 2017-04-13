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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
14:57  13 апреля 2017 1

В центре Кургана перекроют улицу из-за аварии на водопроводе. Водителей просят продумать маршрут заранее

Зимний Курган., зима, курган, улица гоголя
Бригада АО "Водный союз" будет устранять утечку на водопроводеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в пятницу, 14 апреля, будет ограничено движение автотранспорта по ул. Гоголя, на участке от ул. Красина до ул. Кирова, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании «Водный союз».

Начиная с 9.00 и до 21.00 бригада «Водного союза» будет устранять утечку на водопроводе диаметром 500 мм по ул. Гоголя, 30. Работы будут вестись с частичным ограничением движения автотранспорта на участке Гоголя, от ул. Красина до ул. Кирова. Коммунальщики просят водителей заранее планировать свой маршрут. «Устранение аварийной ситуации не потребует отключения от водоснабжения близлежащих жилых домов и административных зданий», — уточнили в организации.

По данным отдела капитального строительства компании, благоустройство данной территории будет полностью восстановлено к понедельнику, 17 апреля.

Анна Бояркина
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