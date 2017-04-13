15:00 13 апреля 2017 1

Попытки ряда политиков легализовать марихуану в стране может быть негативно восприняты электоратом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявления о легализации наркотиков в России, звучащие от представителей различных политических сил, не приносят дивидендов политикам, обсуждают эксперты внезапно возникшую дискуссию о разрешении марихуаны.

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в случае победы на президентских выборах оппозиционер собирается декриминализировать марихуану. Ранее телеведущий Владимир Познер заявил о том, что победить наркобизнес можно путем легализации некоторых видов наркотиков. В частности, Познер рассказал о личном опыте: по его словам, он пробовал курить марихуану и «остался доволен ощущениями».

По мнению социолога Ефима Фидри, подобные заявления о необходимости легализации отдельных видов наркотиков рассчитаны прежде всего на привлечение внимания. «То, что такие высказывания могут разозлить и настроить «против» старшее поколение и консервативный электорат, оппозицию не смущает — это и так «не их люди». А вот среди «своих» подобное предложение может иметь успех — тем более если оно облечено в достаточно мягкую форму «декриминализации», а не «легализации», — сказал «URA.RU» Фидря.

Оппозиционер Навальный мечтает легализовать употребление марихуаны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По его словам, еще один плюс подобных заявлений — выполнять их все равно не придется. «Поэтому можно обещать практически что угодно, достаточно вспомнить бабуринские «четыре миллиона каждому», — добавил собеседник агентства.

По словам главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, прозвучавшее заявление соратника Навального Леонида Волкова абсурдно только на первый взгляд.

«Дело в том, что основными потребителями марихуаны являются именно молодые люди, причем зачастую несовершеннолетние, и именно молодежь также является основным электоратом Навального. По сути, это заявление является предвыборным обещанием „главного борца с коррупцией“, направленным на молодую целевую аудиторию, в том числе на тех людей, которые пойдут в первый раз на президентские выборы в 2024 году», — пояснил «URA.RU» Иванов.

Представители либеральной оппозиции таким образом пытаются заигрывать с молодежным электоратом, утверждает в разговоре с «URA.RU» генеральный директор НИИ социологии Мария Филь.

«Однако с этими заявлениями они опоздали примерно лет на 20. Не секрет, что сейчас в среде наркоманов основной тренд — химические наркотики, которые более дешевы, легки в производстве и транспортировке, их легче корректировать по составу, чтобы избежать попадания в список запрещенных веществ, который не всегда успевает за развитием химических технологий.

Но если Навальный поставит вопрос о легализации наркотиков в целом, то он, по сути дела, выступит на стороне наркомафии. Хотя аргументы сторонников легализации как раз заключаются в том, что если наркотики легализовать, наркомафия исчезнет. Де-юре исчезнет, конечно, но де-факто наркобароны превратятся в «уважаемых бизнесменов», права которых будут защищаться российским законодательством», — пояснила Филь.

По ее словам, «мы это уже проходили в 90-е годы в ходе приватизации, когда многие бандиты и рейдеры, с помощью разных технологий захватившие госсобственность, тоже перешли в разряд «уважаемых».

Собеседница агентства полагает, что электоральные плюсы от внедрения данного программного тезиса весьма сомнительны.

«Российское общество весьма консервативно в своих оценках такой „вредной привычки“, как наркомания. По данным опроса, проведенного осенью 2016 года университетом „Синергия“ по заказу правительства Москвы, 86,6% москвичей отрицательно относятся к употреблению наркотиков, в то время как к употреблению алкоголя и курению отношение намного более терпимое (52,1% и 35,1% отрицательных оценок соответственно). И это в достаточно толерантной и „продвинутой“ Москве! Рассчитывать на 10% положительно относящихся к наркомании избирателей, с точки зрения политика федерального уровня, по меньшей мере, недальновидно», — заключила Филь.