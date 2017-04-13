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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:58  13 апреля 2017 0

В США школьник нечаянно застрелился по время прямой трансляции в Instagram. ФОТО

Соцсети. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, инстаграм, instagram, ярлык, фэйсбук
Школьник вел трансляцию в соцсетиФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В американском штате Джорджия 13-летний подросток Малаки Хемпфилл вел прямую трансляцию в Instagram с пистолетом в руке, собирая материал для съемки клипа.

В ходе трансляции мальчик нечаянно застрелился, серьезно себя ранив. Ворвавшиеся в комнату мать и сестра пострадавшего вызвали скорую помощь и прекратили трансляцию, однако в госпитале школьник скончался от полученного ранения.

Около 50 знакомых погибшего, ставших свидетелями трагедии, сразу после стрельбы пришли к дому подростка. Сейчас полиция разбирается в вопросе, откуда у подростка было оружие, пишет Life.ru.

Кадр из последней трансляции школьника
Фото: скрин с записи прямого эфира

Лев Истомин
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