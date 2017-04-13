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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:03  13 апреля 2017 0

В Кремле прокомментировали задержание экс-главы Марий Эл

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Песков выразил позицию КремляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего руководителя республики Марий Эл Леонида Маркелова.

Песков считает, что снятие губернатора с должности было связано с длительным сроком его нахождения на должности, а не с делом о коррупции. При этом пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле было известно об определенных вопросах к бывшему главе региона, пишет «Газета.ру». «Это не приговор», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что бывшего главу республики задержали после того, как он покинул свой пост 6 апреля. Маркелов подозревается в получении взятки. По делу экс-губернатора проходят трое: сам Маркелов, а также взяткодатели — предприниматель Николай Кривашин, а также глава местного телеканала «Регион 12» Мария Кожевникова, пишет «Утро.ру» со ссылкой на адвоката Кривашина, Игоря Трунова.

Лев Истомин
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