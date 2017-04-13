15:08 13 апреля 2017 0

Мошенники обещают свердловчанам выплатить по 3000 рублей от лица ЛДПР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Ирбита начали приходить СМС с предложением материальной помощи в размере 3000 рублей от партии ЛДПР. Такую акцию либерал-демократы якобы решили закатить в связи с приближающимися выборами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Игорь Торощин, призвав горожан не сообщать мошенникам своих личных данных.

«Друзья, обращаю Ваше внимание на действия мошенников! На телефоны жителей Ирбита поступают смс-сообщения с предложением материальной помощи от партии ЛДПР. Преступники могут действовать на территории любого субъекта РФ и представляться любым именем. Будьте бдительны! Прошу Вас не сообщать своих личных данных мошенникам, а обращаться в полицию, либо сообщать о фактах мошенничества в отделения ЛДПР. Мошенники ошиблись даже с датой, в 2017 году выборы состоятся 10 сентября», — написал парламентарий, приложив к сообщению скриншот мошеннического СМС.

В сообщении действительно говорится о финансовой помощи в связи с выборами 18.09.2017. Для получения выплаты якобы необходима карта Сбербанка с услугой «мобильный банк».

В свердловском отделении ЛДПР информацию о причастности партии к такого рода помощи также опровергли, отметив, что подобные сообщения получают не только жители Ирбита или Свердловской области — рассылка действует по всей стране.

«К нам это никакого отношения не имеет, это финансовое мошенничество. Не исключено, что у кого-то в этом есть и политический интерес — бросить тень на партию. Понятно, что у многих людей жизнь не сахар и даже такая сумма толкает их на необдуманный шаг. У них просят чуть ли не пароль банковских карточек, а потом те хватаются за головы. Будем надеяться, что мошенников когда-нибудь накажут, ведь в полицию уже неоднократно поступали обращения», — пояснил «URA.RU» руководитель аппарата регионального отделения партии Антон Безденежных.