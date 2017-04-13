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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
15:17  13 апреля 2017 0

«Это катастрофа!» Депутаты предлагают лоббировать интересы зауральских строителей

Развязка. Стройка. Мост. Челябинск., мост, стройка, рабочий
Депутаты предлагают не допусткать на рынок иногородних строителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обсуждение проекта закона о социальном жилье вызвало дискуссию о состоянии строительной отрасли в Курганской области. Зауральские депутаты считают, что нужно принимать срочные меры и лоббировать интересы местных строителей при проведении аукционов, передает корреспондент «URA.RU».

«Мы все железобетонные изделия возим из Челябинска. Все, приехали, у нас вообще ничего нет! Это катастрофа!» — эмоционально высказался депутат Сергей Муратов на заседании комитета по экономике областной Думы.

Спикер Дмитрий Фролов поправил коллегу. По его словам, мелкие предприятия по производству строительных материалов все же работают, однако он согласился, что проблема назрела давно. «Если федеральные дороги у нас уже строят уфимцы. Как так? — продолжил мысль Сергей Муратов. — В других регионах отстаивают интересы своих подрядчиков — это нормально».

«Мы неоднократно поднимаем эти вопросы. Нам надо отработать механизм, как это решать. Я в Думе 10 лет, 10 лет мы это обсуждаем», — вступил в дискуссию Константин Гладковский. Его коллеги по Думе тут же напомнили о существовании 44-го федерального закона, который не позволяет давать преимущества местным подрядчикам. «Те же строители — они не только иногородние, там и работники не наши. Кто-то проверял, как они трудятся? Трудовая инспекция, миграционная служба? Кроме 44-го закона, есть и ряд других законов», — намекнул Дмитрий Фролов.

Спикер подчеркнул, что местные предприятия не используют перспективные возможности. «Запустите металлопрокат, кровлю толщиной 0,5 мм — фонд капремонта купит у вас 200 тысяч квадратных метров. Сделайте смеси для штукатурки фасадов», — предложил Дмитрий Фролов. «Забойщиком в этом вопрос не Дума должна быть, а департамент по экономической политике», — высказал предположение спикер.

Татьяна Жаткина
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