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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:19  13 апреля 2017 0

В Кремле поддержали выступление российского дипломата в Совбезе ООН. «Мягкотелость чревата последствиями»

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков поддержал выступление Владимира СафронковаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эмоциональную речь представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совбезе ООН. По его словам, в Совбезе часто происходят острые дискуссии.

По мнению Дмитрия Пескова, ничего оскорбительного Сафронковым сказано не было. «Темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений», — цитирует пресс-секретаря президента «Газета.Ru». По его словам, «проявление мягкотелости чревато последствиями».

Владимир Сафронков, выступая 12 апреля на Совбезе ООН, весьма жестко обратился к английскому коллеге Мэтью Райкрофту, который перед этим заявил, что «Москва потеряла доверие» и обвинил в поддержке режима Башара Асада в Сирии и злоупотреблении права вето, напоминает RT.

На это Сафронков заявил: «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» Он также заявил, чтобы британский дипломат не смел оскорблять Россию.

Нина Калинина
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