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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
15:57  13 апреля 2017 2

Губернатор Дубровский инспектирует «атомную ТОСЭР». ФОТО

Дубровский в Озерске необработанные
Губернатору показали готовый к запуску инвестпроектФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в четверг, 13 апреля, работает в Озерске, передает корреспондент «URA.RU». Главу области интересует работа по получению ЗАТО статуса территории опережающего социально-экономического развития и инвестпроекты будущей ТОСЭР.

Визит начался с площадки «Озерской трубной компании», куда губернатор прибыл вместе с гендиректором ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым, сити-менеджером ЗАТО Евгением Щербаковым и главой Олегом Костиковым. «Озерская трубная компания» — потенциальный резидент Озерской ТОСЭР, заявка на которую сейчас на согласовании в Минюсте РФ.

На территории ЗАТО предполагается организовать производство модифицированного полиэтилена и полимерных композиций для кабельной и трубной отраслей промышленности, закупаемых сегодня за рубежом. Инвестиции в 76 млн рублей позволят создать 36 дополнительных рабочих мест. Статус резидента ТОСЭР гарантирует льготы по налогам на прибыль и имущество, земельному налогу, а также пониженные страховые и пенсионные отчисления.

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С «Озерской трубной компанией» гостей знакомил директор Фарит Хисамов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Очень нужно, чтобы Озерск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Есть инвесторы, которые предлагают высокотехнологичные проекты по выпуску как импортозамещающей продукции, так и не имеющей аналогов в мире. Все это позволит создать в Озерске целый комплекс современных производств», — заявил Дубровский.

Прежде чем отправиться на совещание, проходящее в администрации Озерска, губернатор проверил реконструкцию муниципального спорткомплекса «Строитель». Частично модернизация проводится за счет поддержки Группы ЧТПЗ.

Владимир Васин
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