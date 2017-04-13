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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:25  13 апреля 2017 0

Куличи по 5628 рублей. В Сети обсуждают «небожеские» цены к Пасхе. ФОТО

Итальянские куличи здесь на любой вкус. Но не на любой кошелекФото: сайт "Азбука вкуса"

Пользователи социальных сетей потрясены ценой куличей итальянского производства, которые продаются в супермаркетах сети «Азбука вкуса». У большинства комментаторов не находится никаких слов, и они просто констатируют: «в „Азбуке вкуса“ куличи по 6 350 рублей».

Впрочем, на сайте магазина выпечки именно по такой цене не найти. Есть более бюджетные варианты за 5628 рублей, 4274 рубля, 4813 рублей и совсем «недорогие» — за 2728 рублей. Вес куличей — от 500 г до килограмма. «Они, наверное, с гарантией в попадание в Царство Божие, не иначе.», — предположила Лана Светлая в комментариях на Facebook.

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Фото: Азбука вкуса

Стоит отметить, что цены на куличи в «Азбуке вкусе» обсуждаются каждый год. Так, еще в 2011 году пользователи социальных сетей писали: «Куличи в „Азбуке вкуса“ по 556 рублей… Причем по виду такие же, как в Ашане за 100. Ну как же так!» При этом нередко можно найти сообщения о том, что именно в «Азбуке вкуса» куличи разбирают очень быстро.

«Азбука вкуса» — российская частная сеть продовольственных супермаркетов, осуществляющая операционную деятельность в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Татьяна Трушина
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