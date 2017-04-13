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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
15:30  13 апреля 2017 0

Жители ХМАО хотят увековечить югорского космонавта. ВИДЕО

Нижневартовск, паводок, весна, нижневартовск
В Нижневартовске может появиться улица космонавта Сергея РыжиковаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске хотят назвать одну из городских улиц в честь космонавта Сергея Рыжикова. Инициативная группа горожан обратилась к депутату окружной Думы, члену фракции «Единая Россия» Алексею Андрееву с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.

Жители Нижневартовска предлагают открыть в городе мемориальную доску, посвященную Рыжикову, а также присвоить имя космонавта одной из улиц, расположенной в кварталах новостроек.

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«Такие вопросы не решаются за один день, но, разумеется, меня заинтересовал этот вопрос, и я хочу оказать содействие моим избирателем, если население города поддержит нашу идею. У меня лично нет никаких сомнений в том, что эта идея будет близка многим горожанам. Ведь СССР был первой страной, чей гражданин отправился в космос, и мы по праву гордимся достижениями нашей космической отрасли и героической смелостью людей, которые трудятся на земной орбите и расширяют наши знания о вселенной», — прокомментировал Алексей Андреев.

Уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков вернулся на землю перед Днем космонавтики в середине апреля. До этого югорчанин 173 дня провел на МКС. Алексей Андреев рассказал, что на его сайте есть поздравительный видеоролик в честь Дня космонавтики, при создании которого он понял, как сильно вартовчане гордятся своим земляком. На этом видео югорчане поздравляют Сергея Рыжикова с праздником и успешным возвращением на Землю. Ролик в группе фонда «МЫ ВМЕСТЕ» в соцсетях и на популярном видеохостинге.

«Раньше дети мечтали стать космонавтами, а сегодня мечтают лишь зарабатывать побольше и крайне редко мечтают о великом. Мне кажется, мы должны говорить о таких героях, как Сергей Рыжиков, чтобы дать взрослым людям стремление к высокому. А детям подарить мечту», — добавил депутат Алексей Андреев.

Антон Степыгин
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