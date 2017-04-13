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13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:51  13 апреля 2017 1

Несчастный случай произошел на детском танцевальном конкурсе на Урале. ВИДЕО

Неожиданно подломились ножки скамейки, и дети полетели на полФото: скриншот с youtube.com

Во время выступления детской танцевальной группы из Нижнего Тагила сломалась скамейка, и маленькие артисты попадали на пол. К счастью, пострадавшие отделались испугом и ушибами.

Несчастный случай произошел в ДК «Металлург» Красноуральска во время областного конкурса танцевального искусства. Своих танцоров представляла студия танца «Вдохновение» из ГДДЮТ Нижнего Тагила. Выступала группа «Улыбка» в возрастной категории от 10 до 13 лет.

Дети исполняли танец «Лавочка», когда неожиданно подломилась скамейка, на которой находились в тот момент три девочки. Дети упали на пол, ударились, испугались и заплакали. Видеозапись инцидента прислал в «URA.RU» читатель.

Как сообщили «URA.RU» в ДК «Металлург», группа «Улыбка» приехала на фестиваль с хореографом без разрешения директора Дворца детского и юношеского творчества, где они занимаются.

Александр Лукманов
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