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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:04  13 апреля 2017 3

Ведущую шоу «Орел и решка» уволят за рассказ о золотой карте

Регине Тодоренко придется дорого заплатить за свои словаФото: instagram Регины Тодоренко

Ведущей популярного тревел-шоу «Орел и решка» Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн рублей и увольнение за скандальное интервью, в котором девушка заявила, что золотая карта является всего лишь мифом. Продюсеру шоу пришлось восстанавливать реноме программы.

Регина Тодоренко сообщила, что в шоу зрителей просто вводят в заблуждение. Никакой золотой карты на самом деле не существует, бюджет каждой программы строго ограничен, а шикарные апартаменты в отелях берут в аренду всего на несколько часов.

Как заявила Life.ru генеральный продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина, интервью ведущей ее, мягко говоря, удивило. Она рассказала, что в течение семи лет программа честно рассказывала телезрителям о том, как можно провести выходные с разным бюджетом. Крапивина также отметила, что золотая карточка — это не символ, а реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве.

«Безусловно, мы не можем потратить за уик-энд больше, чем физически возможно, и это, пожалуй, единственное ограничение. Но то, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути лживые, комментарии, — это вопрос ее некомпетентности и невовлеченности в проект», — заявила генпродюссер программы.

Крапивина пообещала, что за недопустимые заявления Регина Тодоренко будет оштрафована, а по окончании сезона, возможно, и уволена.

Нина Калинина
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