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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
16:11  13 апреля 2017 0

Один из отравившихся в пермском садике детей попал в больницу

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
Все воспитанники садика находятся под наблюдением медиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском детском саду на недомогание пожаловались два ребенка, один из них попал в больницу. Все воспитанники находятся под наблюдением медиков.

ЧП произошло в одном из детских садов Перми в среду, 12 апреля. На плохое самочувствие и тошноту пожаловались два малыша, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В минздраве добавили, что один из детей сейчас находится в больнице, второй — дома. За остальными воспитанниками, которые были в садике в тот день, наблюдают медики.

Департамент образования Перми совместно с Роспотребнадзором проводит служебную проверку.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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