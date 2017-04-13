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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:17  13 апреля 2017 1

В Самаре задержали украинского шпиона. Он успел передать данные в Минобороны своей страны

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
Шпион занимался сбором данных на вокзалахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинского шпиона, собиравшего данные в России и Донецкой народной республике, задержали в Самаре. 27-летний мужчина сам признался в шпионаже.

Молодого человека задержали сотрудники управления ФСБ России по Самарской области совместно с местной полицией. Выяснилось, что украинец состоит в агентурном аппарате подразделения «Спецрезерв» главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), сообщает информагентство Nation News.

Мужчина вел визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры. «По нашим данным, в октябре и ноябре—декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта». — сообщил источник «Федерального агентства новостей».

Собеседник издания уточнил, что на авто- и железнодорожных вокзалах мужчина фиксировал схемы расположения помещений, места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах. Все полученные сведения передавались в Минобороны Украины.

Молодого человека в ближайшее время депортируют из России.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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