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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
16:57  13 апреля 2017 0

Югорские чиновники летят в Нью-Йорк. «URA.RU» знает, как они могут развлечься в культурной столице США

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Югорчанам рекомендуют обязательно увидеть главный символ североамериканского государстваФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Делегация ХМАО-Югры посетит экономическую и культурную столицу Соединенных Штатов Америки, Нью-Йорк. С визитом на другой континент отправятся члены правительства региона, депутаты Думы, представители общественных организаций. Официальная цель визита — участие в работе 16-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Как отмечают в ведомстве, югорчане посетят США в составе делегации Российской Федерации и по личной инициативе руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Югра должна представить перед международным сообществом свой опыт в налаживании взаимодействия между представителями коренных малочисленных народов Севера, нефтегазовыми компаниями и органами власти.

В персональный список членов делегации ХМАО вошли: первый замгубернатора Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, замначальника управления депсвязей Владислав Ришко, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, депутат Александр Новьюхов, вице-президент союза оленеводов ХМАО-Югры Василий Пяк и еще один представитель югорских оленеводов — Анатолий Валей.

В Нью-Йорке делегация проведет неделю — с 24 по 30 апреля. Югорчанам будут доступны все развлечения одного из самых крупнейших городов планеты.

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Бродвей — одна из самых длинных улиц Нью-Йорка Фото: travel.ru

На Бродвее в дни работы форума ООН будут ставить мюзиклы «Hamilton», «Cats», «Король Лев», «Призрак Оперы». Свой концерт в «Madison Square Garden» даст рэпер Крис Браун. На площадках «B.B. King», «Apollo», «Webster Hall», «City Winery», «Jazz at Lincoln Center» выступят известные джазовые коллективы. С легендами рок-музыки делегация ХМАО разминулась по времени: «Bon Jovi» закончат выступать уже 15 апреля, тогда как «Metallica» подключит гитары к усилителями только 14 мая. Не попадают югорские гости и на Барбару Стрейзанд, которая выступит 6 мая.

К услугам делегации — крупнейшие торговые центры, «Woodbury Outlets», «Jersey Gardens», «Manhattan Mall». Кухню практически всех народов мира можно попробовать в многочисленных ресторанах. Истинные патриоты России могут отужинать в таких заведениях, как «Cafe Kiev», «Russian Vodka Room», и «Mari Vanna». Также американские гиды настоятельно рекомендуют югорчанам увидеть Статую Свободы, посетить Таймз Сквер и подняться на крышу небоскреба.

Расходы на командировку для государственных служащих возьмет на себя бюджет округа. Общественники посетят США за счет спонсоров.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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