16:35 13 апреля 2017 0

Кольцово побил свой рекорд по пассажиропотоку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловчане стали значительно чаще летать за границу. В аэропорту Кольцово зафиксировали почти 80-процентный рост числа пассажиров на международных рейсах. Правда, это не поможет вернуть зарубежные авиакомпании, ушедшие из региона в кризис, сказал «URA.RU» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, по итогам первого квартала 2017 года аэропорт обслужил 940,4 тыс. человек. Это больше показателя за аналогичный период 2016-го на 21 процент. «Столько пассажиров за первые три месяца Кольцово в своей современной истории еще не обслуживал, — отметили в пресс-службе. — Главной тенденцией начавшегося года можно назвать динамичное восстановление спроса на международные перевозки».

Количество пассажиров на международных рейсах за три месяца выросло на 77 процентов по сравнению с тем же отрезком времени 2016-го — 249 тысяч человек. Наиболее популярными направлениями были Дубай, Нячанг, Прага и Пекин. Здесь отметили, что в 2017 году общее количество направлений, доступных из Кольцово, осталось прежним — 87, но изменилась их структура. В этом году число международных направлений выросло с 35 до 39.

Впрочем, возвращения известных зарубежных перевозчиков в Кольцово в ближайшее время ждать не стоит, сказал «URA.RU» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Ранее из-за кризиса на Средний Урал перестали летать немецкая Lufthansa, итальянская AlItalia, арабская Air Arabia. Пока с ними даже не идут переговоры о возобновлении полетов, сообщил собеседник агентства.

«Увы, оказалось, что потерять эти компании оказалось значительно проще, чем вернуть. Они мыслят стратегически, пытаются предугадать ситуацию на несколько лет вперед. Сейчас мы рассматриваем варианты сотрудничества в Венгрии, Индонезии, Малайзии, с одним европейским перевозчиком ведем переговоры. Но пока все на такой стадии, что называть названия нельзя», — сказал «URA.RU» Мальцев.

В пресс-службе Кольцово не стали комментировать информацию о переговорах с авиакомпаниями.