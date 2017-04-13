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13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
16:30  13 апреля 2017 0

Ройзман открестился от «Партии пенсионеров» на выборах губернатора

Встреча мэра города Екатеринбурга с протестующими дальнобойщиками. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман опроверг свое выдвижениеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Об этом он сообщил «URA.RU», комментируя слухи об участии в выборах главы региона от РПП после визита в уральскую столицу зампредседателя центрального совета партии Владимира Ворожцова.

«Нет, это откровенная нелепость. Я даже не знаю, кто это придумал», — заявил градоначальник.

Ворожцов приезжал в Екатеринбург 11 апреля в рамках рабочей поездки по регионам России. Он встречался с представителями местных отделений партии, с мэром города, а также, по имеющимся данным, с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.

К вечеру того же дня экс-председатель РПП Евгений Артюх сообщил со ссылкой на источники в партии, что вопрос о выдвижении Ройзмана уже практически решен, а сам глава города тогда сказал, что ему поступили предложения от нескольких партий. И какую из них выбрать в качестве союзника, он пока не решил.

Сергей Демин
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