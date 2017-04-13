Ученые доказали реальность существования Бога

16:50 13 апреля 2017 0

Ученые установили, что Бог существует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые привели несколько доказательств того, что Бог реально существует. Для этого им пришлось побывать в коме и провести много времени в Иерусалиме в Храме гроба Господня.

В существование Бога поверил атеист, знаменитый нейрохирург Александр Эбен, который лично пережил клиническую смерть. В тот момент, когда родственники уже смирились с потерей и готовы были отключить его от аппаратов, он внезапно открыл глаза и сообщил, что побывал в раю.

«Там было много чего земного, но и много духовных компонентов, например, ангельский хор, распевавший песни и гимны, и это все было потрясающе, красиво и придавало силу — все это было свидетельство божественного начала», — признался ученый в фильме РЕН ТВ, который покажут на телеканале в пятницу. Он отметил, что до этого момента скептически относился к тому, что рассказывали его пациенты о посмертных путешествиях, а поэтому просто игнорировал их.

По семейным фотографиям он вычислил, что в загробный мир его провожала умершая много лет назад сестра, которой он никогда не встречал. Теперь он пишет книги и проводит лекции о существовании Бога.

Кроме того, российский физик Андрей Волков, сотрудник Курчатовского института, зафиксировал источник Благодатного огня при помощи осциллографа. Для этого в течение семи часов в Храме гроба Господня в Иерусалиме он вел съемку так называемых амплитудно-частотных характеристик на цифровом осциллографе с записью в стандартный компьютер.

Он отметил, что в храме никогда не применяли никаких химических трюков. «Божественный огонь зажигает незримая сила, как будто нарочно следящая за Христианским календарем. Невидимая молния безошибочно проявляется каждый год на Пасху Христову в Иерусалимском Храме гроба Господня. Приборы зафиксировали 3 мощных электрических разряда — по числу ипостасей Господних», — отметил ученый.