Ройзман выступил с предвыборной программой

17:09 13 апреля 2017 0

Евгений Ройзман выступил с серьезным политическим заявлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На старте кампании по выборам главы Свердловской области администрация Екатеринбурга выступила с резкой критикой в адрес команды губернатора. Руководители мэрии назвали необоснованным решение об изъятии у городских властей полномочий по градостроительной деятельности, управлению неразграниченными землями и рекламным рынком от мэрии в ведение правительства области. Чиновники призвали не только вернуть эти полномочия, но и наделить областной центр новыми функциями.

Как заявил в своем вступительном слове глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, решение о передаче перечисленных полномочий в пользу правительства «имело политическую подоплеку и нанесло ущерб бюджету не только города, но и области». Мэр призвал найти юридическую возможность возвращать муниципалитетам изъятые у них полномочия, если вышестоящий уровень власти реализует их неэффективно.

С такой же инициативой выступил и замглавы города Алексей Кожемяко. По его мнению, областные власти в настоящее время «не замотивированы исполнять изъятые у Екатеринбурга полномочия».

Гендиректора Фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов предложил более глобальную федеральную реформу. По его мнению, Екатеринбург совместно с 17 другими крупными городами с населением более миллиона человек необходимо выделить в новый вид муниципальных образований — городские автономии, которые будут обладать расширенным числом полномочий.

В частности, региональные власти передадут им право на установление размера минимального взноса на капитальный ремонт, расширят их права по установлению правил формирования тарифов и инфраструктурных взносов. Городским автономиям могут передать права на осуществление градостроительного надзора, установление новых форм соцподдержки и обеспечения жильем очередников. За автономиями также закрепят право собирать де-факто существующие взносы в сфере образования.

1/4 Евгений Ройзман общается в с вице-губернатором Александром Высокинским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За предложенные нововведения администрация Екатеринбурга будет бороться совместно с участвовавшими в мероприятии чиновниками из Уфы, Тюмени, Орска, Арамили, Березовского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Среднеуральска и Снежинска.

Ранее чиновники администрации Екатеринбурга сообщали, что законопроект о возвращении Екатеринбургу градостроительных, земельных и рекламных полномочий будет внесен в Заксобрание в мае.

По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, изложенные в материалах круглого стола документы могут лечь в основу программы Евгений Ройзмана на выборах губернатора. «Хотя эта программа больше подходит для президентских выборов», — уверен один из технологов.