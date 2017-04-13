17:33 13 апреля 2017 0

Реку запрудило застрявшее под мостом дерево (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Разлившаяся река отрезала от внешнего мира деревню Ужевка в Сосновском районе Челябинской области, сообщили «URA.RU» местные жители. Пройти или проехать по мосту, соединяющему Ужевку с соседним поселком Рощино, невозможно.

Вода в реке Зюзелга поднимается каждое половодье, но в этом году совпали несколько факторов: медленное таяние снегов, прошедший 8 апреля дождь и поваленное дерево, которое занесло течением под мост. «В его ветвях запутался всяческий мусор, что дополнительно затруднило прохождение воды. Подогнать технику, чтобы вытащить его, мешают прибрежные заросли и влажный грунт», — рассказали корреспонденту агентства в информационно-аналитическом отделе администрации Сосновского района.

Видео: Ирины Шаповаловой / «Сосновская нива»

Но, как уверяют власти, это было бы сделано, если бы в Ужевке не было еще двух мостов — автомобильного и пешеходного. «По ним без проблем можно попасть на другой берег», — напоминают в администрации.

1/4 В администрации района напоминают, что это — лишь один из трех мостов Ужевки Фото: информационно-аналитический отдел администрации Сосновского района

Впрочем, далеко не все ужевцы переживают по поводу затопления. «Если там будет хороший мост и дорога, то грузовики „Магнита“ будут ездить там. Так что ещё не известно, что лучше», — замечает местный житель Александр.