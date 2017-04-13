17:14 13 апреля 2017 0

Химоружие стало на руку оппозиции в Сирии Фото: Евгений Ганеев

Химическая атака в Идлибе могла быть выгодна только противникам президента Сирии Башара Асада. Такого мнения придерживается преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Чупрыгин напоминает, что по химатаке в Идлибе за последние дни было сделано два громких заявления: отчет о химической атаке, в котором якобы содержится неопровержимая информация, которую публиковать нельзя, а также перехват американской разведкой переговоров сирийских военных и специалистов-химиков о подготовке химической атаки.

«Единственная фактура, которая идет с этим отчетом, это заявление министра обороны США Мэттиса, что он лично читал этот отчет, и у него сомнений нет. Я его не читал, и сомнения у меня есть», — заявил востоковед «Национальной службе новостей».

Он отметил, что в отчете американцы указывают, что Асад применил химоружие из-за боязни потерять территорию. «Это чушь, потому что Асад не теряет территории, а планомерно, хоть и не быстро, их отвоевывает. А выгодна эта ситуация как раз группам так называемой оппозиции», — говорит эксперт.

По словам Андрея Чупрыгина, оппозиционеры испугались возможного сотрудничества России и США, что могло бы положить конец их борьбе против Асада. «Тут нужно сделать оговорку. США утверждают, что сирийская оппозиция воюет против режима Асада. Она не воюет против Асада, она воюет за исламистскую мечту. И будь на месте Асада какой-нибудь Мухаммед Махмуд, они бы воевали против него», — убежден эксперт.

Чупрыгин отметил, что все призывы — не только России — о создании независимой группы для расследования этой химической атаки, включая сам ее факт, была ли она, пока не находят положительной реакции.