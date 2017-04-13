{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:28  13 апреля 2017 0

Политика Центробанка сыграет в пользу рубля

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, подделка, купюра
Рубль не уступит своих позиций долларуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во второй половине года экономика России будет развиваться по прогнозу, который подготовил Центробанк. В этом уверены экономисты, которые считают, что резких движений с ключевой ставкой производить не нужно.

«Снижение ключевой ставки не создает затруднений для поддержания финансовой стабильности ни в настоящем времени, ни в дальнейшем», — рассказал в интервью федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

По его словам, низкая инфляция поможет формированию низких процентных ставок. Регулятор отмечает серьезное снижение разницы между размером ключевой ставки и ставки кредитования конечных заемщиков. «Мы находимся на том же уровне, который был при гораздо более низкой ключевой ставке в двухтысячные годы», — отметил Полонский.

Рабочий прогноз ключевой ставки ЦБ на конец года — чуть выше 8%, если не реализуются внешние риски, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Ценовые котировки по нефти, скорей всего, останутся в пределах около 50 долларов за баррель. Это, вероятно, удержит курс рубля чуть ниже текущих значений», — предположил эксперт.

Он также отметил, что рабочий прогноз курса рубля на вторую половину года — от 59 до 61 за доллар. Ослабление курса перекладывается на внутренние цены, так что ЦБ важно набраться терпения.

В последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в марте 2017 года. Снижение составило 0,25 процентного пункта, до 9,75% годовых. Снижение объяснялось тем, что темпы замедления инфляции идут быстрее, чем ожидалось.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров