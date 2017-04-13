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13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:49  13 апреля 2017 0

Гражданке Германии через суд удалось доказать, что 20 лет назад она родила сына от уральского бизнесмена

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Не сделав экспертизу и не явившись в суд, мужчина тем самым подтвердил свое отцовствоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд в Свердловской области признал предпринимателя из города Михайловска отцом 20-летнего жителя Германии. Мать молодого человека, которая обратилась с иском, уверяет, что не имеет виды на деньги бизнесмена. Главное — найти отца для сына.

В Свердловском областном суде вынесено решение по иску гражданки Германии Ларисы Коч, которая требовала признать предпринимателя из города Михайловска Александра Слесарева отцом ее 20-летнего сына Германа.

20-летний гражданин Германии официально признан сыном уральского бизнесмена
Фото: Лариса Коч

«Только что судья принял решение признать отцом 20-летнего Германа жителя города Михайловска Александра Слесарева. Решение принято в отсутствие мужчины. Заседание суда несколько раз переносилось, так как Слесарев не являлся на экспертизу. Сегодня он не явился и в суд. Раз человек уклоняется от экспертизы, уклоняется от суда, значит, ему есть что скрывать. В таком случае суд трактует ситуацию в пользу истца, — рассказал „URA.RU“ управляющий партнер адвокатского бюро „Кацайлиди и партнеры“ Андрей Кацайлиди. — Таким образом суд принял решение признать Александра Слесарева отцом Германа».

Напомним, гражданка Германии Лариса Коч подала иск в Свердловский областной суд, требуя, чтобы гендиректор ЗАО «Жасмин» Александр Слесарев признал, что является отцом ее 20-летнего сына. В разговоре с «URA.RU» Слесарев подтвердил факт знакомства с Ларисой 20 лет назад в Ялте. Правда, мужчина утверждает, что женщина была проституткой и он несколько раз пользовался ее услугами за деньги.

«А за наследство пусть никто не переживает, завещание у меня уже написано, — сообщил „URA.RU“ бизнесмен. — Скрывать мне нечего: с первой женой я развелся, а вторая умерла еще в 99-м году. Официально у меня три сына от первого и второго браков».

Ранее Слесарев заявил, что если Германа признают его сыном, он все равно с ним общаться не намерен, так как считает, что уже поздно налаживать отношения.

Александр Лукманов
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