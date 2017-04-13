17:49 13 апреля 2017 0

Не сделав экспертизу и не явившись в суд, мужчина тем самым подтвердил свое отцовство Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд в Свердловской области признал предпринимателя из города Михайловска отцом 20-летнего жителя Германии. Мать молодого человека, которая обратилась с иском, уверяет, что не имеет виды на деньги бизнесмена. Главное — найти отца для сына.

В Свердловском областном суде вынесено решение по иску гражданки Германии Ларисы Коч, которая требовала признать предпринимателя из города Михайловска Александра Слесарева отцом ее 20-летнего сына Германа.

20-летний гражданин Германии официально признан сыном уральского бизнесмена Фото: Лариса Коч

«Только что судья принял решение признать отцом 20-летнего Германа жителя города Михайловска Александра Слесарева. Решение принято в отсутствие мужчины. Заседание суда несколько раз переносилось, так как Слесарев не являлся на экспертизу. Сегодня он не явился и в суд. Раз человек уклоняется от экспертизы, уклоняется от суда, значит, ему есть что скрывать. В таком случае суд трактует ситуацию в пользу истца, — рассказал „URA.RU“ управляющий партнер адвокатского бюро „Кацайлиди и партнеры“ Андрей Кацайлиди. — Таким образом суд принял решение признать Александра Слесарева отцом Германа».

Напомним, гражданка Германии Лариса Коч подала иск в Свердловский областной суд, требуя, чтобы гендиректор ЗАО «Жасмин» Александр Слесарев признал, что является отцом ее 20-летнего сына. В разговоре с «URA.RU» Слесарев подтвердил факт знакомства с Ларисой 20 лет назад в Ялте. Правда, мужчина утверждает, что женщина была проституткой и он несколько раз пользовался ее услугами за деньги.

«А за наследство пусть никто не переживает, завещание у меня уже написано, — сообщил „URA.RU“ бизнесмен. — Скрывать мне нечего: с первой женой я развелся, а вторая умерла еще в 99-м году. Официально у меня три сына от первого и второго браков».

Ранее Слесарев заявил, что если Германа признают его сыном, он все равно с ним общаться не намерен, так как считает, что уже поздно налаживать отношения.