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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:39  13 апреля 2017 0

Украинцы требуют от России заменить Самойлову на «Евровидении» другим участником. ВИДЕО

Юлия Самойлова не сможет выступить на сцене в КиевеФото: Instagram Юлии Самойловой
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Русским нужно заменить участника на «Евровидении» или отказаться от участия в конкурсе совсем. Такой ультиматум поставил России руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения «Евровидения-2017» на Украине Богдан Лизогуб.

Лизогуб отметил, что законы Украины должны быть соблюдены. «По данному человеку [участнице от России Юлии Самойловой] решение принято и это решение однозначное, позиция доведена до России», — заявил «Федеральному агентству новостей» Богдан Лизогуб.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако СБУ запретила певице въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.

Нина Калинина
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