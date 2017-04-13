18:23 13 апреля 2017 0

Владимир Якушев призвал к диалогу предпринимателей и налоговиков Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменских налоговиков обвинили в серьезном давлении на бизнес, из-за которого предприниматели покидают регион. С критикой работы регионального УФНС и предложениями проверить работу самих налоговиков выступили на заседании Совета по улучшению инвестклимата при губернаторе региона тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, представители крупного бизнеса и банковского сообщества. Глава областного УФНС Тамара Зыкова претензии к своей службе не признала.

За последние годы на федеральном уровне принят ряд законов, который привел к ухудшению условий для бизнеса, заявила Лариса Невидайло, пояснив, что это вызвало уход бизнеса в тень и сокращение числа индивидуальных предпринимателей на пять тысяч только в Тюменской области.

Бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло рассказала о проблемах предпринимателей. Причина бед — в федеральном законодательстве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рост числа субъектов предпринимательства с 2006 по 2015 год с 37,5 тысяч до 70 тысяч — о котором ранее заявил замгубернатора Вадим Шумков — объясняется регистрацией новых ИП, пояснила она.

«По юрлицам динамика отрицательная на протяжении последних трех лет, — сообщила бизнес-омбудсмен. — Больше всего страдают представители типично российского среднего класса — малые предприниматели. У них нет подушек безопасности, но есть кредиты, ипотеки, семьи и т. п.», — Невидайло подчеркнула, что именно эти люди политически активны и представлены в соцсетях.

Чаще всего коммерсанты жалуются на притеснения со стороны Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УФНС и субъектов естественных монополий. По результатам опроса тюменского предпринимательского сообщества выяснилось, что максимальное негативное влияние на бизнес оказывают субъекты естественных монополий, средний размер убытков от общения с ними коммерсанты оценили в 100 тысяч рублей. Лидером по размеру убытков стала налоговая служба — с показателем убытков свыше 10 млн рублей.

«Этому есть объяснение. По оценкам предпринимателей, кратно выросла активность территориальных управлений УФНС, направленная на повышение собираемости налогов, — заявила Невидайло. — По нашим данным, за последние полгода только в одном из банков закрыли свои счета 15 компаний, причина — смена территории деятельности».

Ее поддержал директор риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, который прямо заявил, что бизнес живет «в постоянном страхе, понимая, что в любой момент нас могут уличить в использовании каких-то схем и закрыть».

Тамара Зыкова объяснила, что «миграция» юрлиц — обычное дело для всех регионов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Проблема носит системный характер, — согласился управляющий РОО „Тюменский“ банка ВТБ24 Гариф Ромашкин. — Я знаю предприятия, которые „голосуют ногами“ и перерегистрируют юридические лица в другие области. Это Москва, Республика Крым, даже Ханты-Мансийский автономный округ, Омск и Курган. Предприятия с действующим бизнесом с серьезной налогооблагаемой базой думают, что там будет легче. Некоторые сокращают объем инвестиций в основные средства либо, что еще страшнее, уводят деньги в тень».

Ромашкин предложил проанализировать налоговые проверки тюменского бизнеса за последние два года и выяснить, сколько компаний ушло в другие регионы, насколько изменилась налогооблагаемая база, уточнить, каковы сроки налоговых проверок, поскольку некоторые из них длятся по полтора года и парализуют работу компаний. Кроме того, Ромашкин предложил изучить практику обращений предпринимателей в суды, чтобы выяснить, какие суммы налоговики начислили ошибочно.

Глава регионального УФНС Тамара Зыкова не признала претензии, объяснив сокращение количества компаний в регионе не уходом предпринимателей в другие регионы, а закрытием «мертвых» предприятий — которые фактически уже год как прекратили работу.

По ее словам, то, что налогоплательщики переходят из региона в регион — обычная практика для любого субъекта федерации. Что касается судебной практики — по словам Зыковой, налоговики выиграли 97% дел, в которых оспаривалось начисление налогов и сборов.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посоветовал налоговикам включиться в более тесный диалог с бизнесом. «Раз задают вопросы на предмет коммуникаций, налоговой инспекции, наверное, стоит рассмотреть какие-то площадки, чтобы предприниматели имели возможность пообщаться и задать вопросы, — отметил он. — Все-таки общее дело делаем, экономику развиваем, а отсутствие коммуникаций всегда приводит к конфликтам».